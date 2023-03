"E' andato via perché vuole giocare sempre tutte le partite, gli auguro di farlo in Germania per i prossimi 4 mesi e poi non so cosa succederà nella prossima stagione". Pep Guardiola l'aveva detto al momento del saluto a Joao Cancelo, passato dal Manchester City al Bayern Monaco nell'ultimo giorno dello scorso mercato di gennaio. Una "gufata" per un futuro incerto. Eppure, l'avventura di Cancelo al Bayern era partita alla grande, poi la panchina e domani sera a Monaco di Baviera arriva il PSG per il ritorno degli ottavi di finale e Cancelo non dovrebbe giocare dall'inizio. E nonostante le assenze dei francesi Benjamin Pavard (squalificato) e Lucas Hernandez (infortunato), nella difesa a tre gli viene preferito il croato Josip Stanisic. E così viene raccontato come "frustrato". La rottura con Guardiola sembra insanabile, il riscatto altissimo tutto da vedere e il mercato da sondare, nuovamente...