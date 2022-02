L'ex esterno della Juventus, Joao Cancelo, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions League tra il suo Manchester City e lo Sporting Lisbona, è tornato sulla sua esperienza a Torino:



"Alla Juventus avevo un modo diverso di giocare, volevo solo divertirmi, godermi il calcio. La mia difficoltà nell'ambientamento al City è stata una mia responsabilità più che dell'allenatore, è stata colpa mia. Poi ho scoperto una grande voglia di vincere, nella vita e nel calcio. Sono felice, ho fatto tanto per diventare il giocatore che sono oggi. L'Italia è stata molto importante per la mia carriera, Inter e Juve sono due grandi club ma Guardiola è stato fondamentale tatticamente".