Chiusura di giornata capricciosa per la Juventus. Dove il mercato toglie, però, il mercato restituisce. Così, mentre si sta complicando lo scambio Dybala-Lukaku, un altro scambio ha avuto in queste ore un'accelerata decisiva. Le attenzioni di Paratici sono sempre verso Manchester, ma sponda City: il club avrebbe infatti accettato la valutazione di Cancelo fatta dalla Juve e sarebbe disposto a versare 30 milioni più Danilo per arrivare al portoghese. Domani, secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente lo scambio.