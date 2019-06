Il Manchester City sente di avere in pugno João Cancelo. E' questa la sensazione che filtra dall'Etihad Stadium, nonostante la concorrenza agguerrita dei "cugini" dello United. L'affare con la Juventus non è stato ancora chiuso, la squadra di Guardiola dovrà ancora cedere un membro del pacchetto dei terzini (con Danilo in cima alla lista dei partenti) e al momento l'offerta arrivata alla Continassa non supera i 50 milioni di euro. Si continua a trattare, ma i Citizens sono ottimisti sulla conclusione positiva della questione: Cancelo si avvicina alla parte "blu" di Manchester.