Affare quasi fatto, che si completerà. ​La cessione di Joaoal Manchester City non è chiusa, ma soltanto slittata nei tempi. Un affare vivo e che si farà, spiega Tuttosport, che porterà alla Juve una cifra tra i 50 e i 60 milioni nelle casse, con 18/28 di plusvalenza.Insomma, dovremmo esserci. Cancelo lascia la Juve dopo una stagione di alti e bassi. E dopo una trattativa lunghissima: il portoghese è difatti in uscita dai primi giorni di giugno, ma l'accordo tra bianconeri e City continua a latitare. La colpa? Gli inglesi continuano a giocare al ribasso, senza mai impensierire le volontà dei bianconeri. Niente paura: è un affare che si farà. Coi suoi tempi, ma si chiuderà. E Cancelo, dopo solo un anno, è pronto a far posto alla Continassa. Con la Juventus che ora punta su Darmian...