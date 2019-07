La Juventus non ha ancora ceduto Joao Cancelo al Manchester City, nonostante la trattativa sembrava essersi scaldata negli scorsi giorni. Il motivo? Sempre lo stesso, come ricorda Calciomercato.com. I bianconeri chiedono almeno 60 milioni di euro per il cartellino del terzino portoghese, mentre i Citizens vorrebbero abbassare la richiesta inserendo il cartellino di Danilo nella trattativa. Fabio Paratici, però, non è interessato. E ora potrebbe dirigere la propria attenzione verso altri club per la cessione di Cancelo.