Un inizio da incubo per Joao Cancelo, ex terzino della Juve che si è trasferito al Manchester City in cambio di Danilo e circa 30 milioni di euro cash per la Juve. Pep Guardiola, però, gli preferisce con regolarità Walker tanto che il terzino portoghese fino a questo momento ha giocato appena 37 minuti in Premier League. Praticamente è stato sempre a guardare considerando che nella sola partita di ieri (vinta dal City per 8-0 sul Watford) ha giocato 36 minuti. Non proprio l'inizio che si aspettava.