Il Manchester City vuole a tutti i costi Joao Cancelo. Dopo una stagione tra luci e ombre alla Juventus, il terzino destro potrebbe essere utilizzato da Fabio Paratici per fare cassa nel prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Citizens hanno pronta un'offerta da 50-60 milioni di euro per convincere i bianconeri alla cessione. Cosa manca? Definire il futuro di Danilo, che dovrebbe lasciare il City prima dell'arrivo di Cancelo, e quello di Pep Guardiola, ancora accostato alla panchina bianconera per sostituire Massimiliano Allegri.