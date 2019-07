Joao Cancelo è in uscita dalla Juventus. Il difensore portoghese però può partire solo per un'offerta cash da 60 milioni di euro, cifra che ad oggi né Manchester City né Bayern Monaco hanno raggiunto. Il club inglese, tuttavia, resta in pole per l'acquisto dell'ex Valencia che si potrà sbloccare una volta che Guardiola avrà trovato una sistemazione per Danilo, anche lui terzino destro in uscita dai Citizens. Il club inglese lo ha offerto alla Juve in uno scambio che però non è andato a buon fine. La Juve vuole solo cash. La chiave è Danilo.