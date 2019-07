Il Manchester City vuole Joao Cancelo e in queste ore stanno continuano le trattative tra il club inglese e la Juventus. Manca ancora l'accordo tra le due società e come riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa si sbloccherà solo una volta che il City avrà piazzato Danilo. Il terzino brasiliano era stato offerto anche alla Juventus ma i bianconeri non vogliono contropartite, solo un'offerta cash da 60 milioni.