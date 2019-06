La Juventus e il Manchester City stanno portando avanti le trattative per Joao Cancelo ma nelle ultime ore la trattativa ha subito una brusca frenata perché il club inglese vuol imporre il terzino brasiliano Danilo nella trattativa. I bianconeri, invece, non vogliono nessuna contropartita ma solo un'offerta cash, possibilmente intorno ai 60 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti ma in questo momento la trattativa è in fase di stallo. City-Cancelo, ancora non ci siamo.