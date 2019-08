di Andrea Menon

Un affare con pieghe e complicazioni. Sì, perché a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato in Premier League, il Manchester City si è rifatto sotto per Joao Cancelo e la Juve non ha chiuso le porte. Il portoghese, nonostante una voglia di bianconero cresciuta con il passare dei giorni in ritiro, è ancora tra i profili cedibili, a patto che arrivi a un'offerta convincente sulla scrivania di Paratici, Nedved e Agnelli. E il City ci sta provando. L'OFFERTA - La proposta odierna racconta di un affare così strutturato: Danilo (valutato 20 milioni di euro) e una parte cash per Cancelo, arrivando intorno ai 50 milioni di euro. Cifre che non convincono la Juve, che valuta il terzino destro 60 milioni complessivi, ma non è disposta a valutare Danilo più di quei 20 già scritti, non sfiorando nemmeno i 30 di cui molto si è parlato nelle ultime ore. Idee diverse. Ecco perché la Juve sta frenando e l'affare resta complesso: nulla di chiuso, ma pareri opposti per i prezzi del cartellino e un accordo ancora tutto da trovare. Con poco tempo e con i bianconeri che hanno meno dubbi, rispetto al passato, sulle qualità del brasiliano ma non apprezzano il suo ingaggio: tra i 5 e i 6 milioni all'anno. Complicazioni e il tempo scorre.