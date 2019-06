Come riportato da Sky Sport, la Juventus vuole cedere Joao Cancelo in questa finestra di mercato, ma non alle condizioni poste dal Manchester City. Gli inglesi vogliono inserire nell’operazione il cartellino di Danilo che non rientra nei piani della Juve. Una situazione che non dovrebbe compromettere comunque la partenza dell'esterno portoghese, comunque pronto e con le valigie praticamente fatte. Cancelo aspetta di conoscere quale sarà il suo futuro, ma con una certezza alla base: la Juve l'ha messo sul mercato, giusto o ingiusto che sia. E deve presto trovare una nuova sistemazione. 60 milioni e si fa: eccolo, il prezzo per Joao.