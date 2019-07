Dopo Moise Kean e Paulo Dybala, anche Joao Cancelo è a un passo dall'addio alla Juventus. Come riporta Calciomercato.com, in queste ore si è sbloccata la trattativa per il trasferimento del terzino portoghese al Manchester City che nelle ultime ore ha aperto all'acquisto del calciatore senza inserire nella trattativa Danilo. Cancelo non rientra nei piani di Maurizio Sarri e la Juve è pronta a cederlo abbassando leggermente la quota cash richiesta. Ad inizio estate i bianconeri chiedevano circa 60 milioni di euro, ora la trattativa può sbloccarsi per una cifra tra i 50 ed i 55 milioni di euro.



SI A PEP - Nei giorni scorsi, durante la tournée in Asia, Cancelo aveva chiesto alla Juve di poter rimanere ma la volontà del club bianconero è sempre stata inamovibile. I bianconeri vogliono cederlo per motivi economici e tattici. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo riavvicinamento tra le due società e questa volta il Manchester City sembra intenzionato ad andare fino in fondo. Cancelo può essere l'altra cessione eccellente della Juve in questa pazza estate.