Ancora qui. Ancora Joao Cancelo al centro del dibattito, dei discorsi, della nostalgia social dei tifosi juventini. Il motivo? La grandissima prestazione dell'esterno portoghese contro il Liverpool, nella gara che ha tenuto il Manchester City a distanza di un punto dai Reds.



"Cancelo - Danilo uno dei più grandi downgrade della storia della Juventus. Almeno Joao ha trovato un grande allenatore, da noi non avrebbe mai raggiunto questo livello e mi dispiace constatare come la Juve non sia terreno fertile per il talento", scrive Luigi sui social. Ed è solo il primo di una lunga serie di tweet. Il tema resterà sempre sul tavolo: quanto ci ha perso il club bianconero con l'addio di Cancelo?



Leggi i commenti nella gallery dedicata.