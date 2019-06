Joao Cancelo al Manchester City, non è ancora fatta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino portoghese non avrebbe chiuso con i Citizens: il motivo sta nelle ultimissime frizioni tra la Juve e i campioni d'Inghilterra, parti insomma che non hanno ancora raggiunto un accordo concreto.



DANILO DENTRO - La dirigenza del City continua a trattare sul prezzo, non vuole spingersi sui 60 milioni di euro. Anzi: vuole arrivare a un ultimissimo 'deal' attraverso una contropartita. Si tratterebbe di Danilo, esterno basso brasiliano ex Real Madrid. Oggi, per Guardiola, un esubero. Chi la spunterà? C'è da dire che il coltello dalla parte del manico è tutto bianconero.