Il mercato della Juventus entra nel vivo. L'acquisto di Matthijs de Ligt è ormai a un passo e i bianconeri, in seguito, devono per forza pensare alle cessioni. Proprio a proposito del grande colpo dall'Ajax, arriva la "sfida" a De Ligt da Stefan de Vrij, difensore dell'Inter. In particolare, come racconta Il Corriere dello Sport in prima pagina, Fabio Paratici sta provando a cedere Joao Cancelo al Barcellona, mentre Gonzalo Higuain, "il più applaudito dai tifosi" è pronto a volare alla Roma. Dalla Spagna, intanto, Marca accoglie Eder Militao al Real Madrid, mentre dall'Inghilterra il Sun si concentra sull'assalto dell'Inter per Romelu Lukaku del Manchester United.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.