Sembra sempre più difficile immaginare Joao Cancelo con la maglia della Juventus nella prossima stagione. Il laterale portoghese ha deciso di lasciare il club campione d’Italia in carica per affrontare nuove sfide. Nelle ultime settimane si era fatto avanti il Manchester City. Tuttavia, i Citizens non hanno concluso la trattativa ed ora hanno subìto il sorpasso del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bavaresi sarebbero in pole position rispetto a tutte le avversarie. la Juve chiede almeno 55 milioni di euro.