. Lo scambio tra Juventus e Manchester City è ormai scritto e in bianconero è pronto ad approdare Danilo, accompagnato da un conguaglio economico tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il terzino portoghese è arrivato questa mattina al Training Center della Continassa, accompagnato dalla fidanzata, salvo poi lasciare la struttura intorno a mezzogiorno.Come raccolto da ilBiancoNero.com, però,Soltanto un quarto d'ora al centro sportivo per il portoghese, che non si allenerà, dunque, agli ordini di Maurizio Sarri. Quasi certamente, Cancelo è passato dalla Continassa soltanto, prima di volare al City già nelle prossime ore.Secondo quanto appreso da ilBiancoNero.com, l'affare tra Juventus e City per lo scambio tra i terzini sarebbe ormai cosa fatta.