Secondo quanto riportato da Tuttosport il Manchester City ha proposto l'inserimento del cartellino del terzino brasiliano Danilo (trattato anche dall'Inter) nell'operazione che porterebbe in Inghilterra il portoghese Joao Cancelo. L'obiettivo dei Citizens è abbassare il costo cash di un'operazione da 60 milioni di euro. Stando però a quanto riportato da SportMediaset, l'esterno basso potrebbe approdare in terra britannica anche solo con conguaglio economico: la Juve si potrebbe accontentare di una cifra vicina ai 50 milioni, utile sia per registrare un'importante plusvalenza che per trovare un sostituto all'altezza di Cancelo. Il tempo delle riflessioni è finito: serve quello dei fatti.