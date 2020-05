Il rischio è alto. Per tutti. Se i campionati non ripartono le società perdono moltissimi milioni, alcune con un crollo verticale. Ma anche la ripresa non sarebbe sufficiente per ripianare completamente i danni economici causat dall'improvviso stop dopo lo scatenarsi della pandemia coronavirus. E l'analisi di Kpmg spiega proprio tutti questi dati, analizzandoli per le prime 20 squadre.



IL BILANCIO - La perdita, in media, si attesta tra intorno al 22%, con punte da 28% e altri club che si "salvano" intorno al 15%. Per quanto riguarda i campionati, in generale, la Premier League sta vedendo la maggior perdita aggregata del valore: 2,7 miliardi di euro in caso di stop definitivo, 1,8 miliardi in caso di ripresa. La Spagna, invece, ha registrato i tassi di calo più alti: 28,7% nel primo scenario e 19,0% nel secondo. Questo può essere spiegato da più fattori, si legge, soprattutto dagli importi significativi che i club dovrebbero rimborsare alle emittenti tv.



E i singoli club? Da febbraio calano tutti, qualcuno crolla, qualcun altro resiste. La Juve può arrivare a perdere fino a 175 milioni di euro.

