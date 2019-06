L'era diinizia a prendere forma. Una settimana dopo l'annuncio che ha scosso laed il mondo del calcio italiano, la Vecchia Signora si adopera per delineare la rosa che verrà affidata al nuovo allenatore. Uno dei punti cruciali da risolvere riguarda il terzino destro. Joao Cancelo è ormai ai saluti , convinto dal corteggiamento serrato deldi Pep Guardiola. Si tratta di una perdita importante per lo scacchiere di Sarri che prevede una spinta notevole da parte degli esterni difensivi, spesso sulla linea dei centrocampisti per offrire uno scarico ed aggredire gli spazi avversari. Proprio per le peculiarità del modo di giocare del nuovo tecnico, la Juve ha individuato alcuni profili interessanti.– I bianconeri hanno seguito con un certo interesse la Premier League e la Champions League, guardando in particolar modo il, vera sorpresa della competizione europea. E tra i sorprendenti Spurs c'è la rivelazione. Esterno inglese classe 1991, ha nell'intensità e nella corsa i suoi punti di forza. Con Mauricio Pochettino ha affinato le proprie doti offensive, arrivando a svolgere persino il ruolo di esterno alto. Pecca in fase di copertura, dove soffre i movimenti degli attaccanti più sguscianti.– Un condottiero ha bisogno di fedelissimi. L'arrivo di Sarri alla Vecchia Signora cambia ogni scenario. Ed anche i cardini delsentono il richiamo dell'ex maestro. Uno di questi è Elseid Hysaj. Il terzino albanese è cresciuto calcisticamente con l'attuale allenatore bianconero, che lo ha scoperto e sgrezzato ad Empoli prima e all'ombra del Vesuvio. Il richiamo è forte, anche se c'è di mezzo l'E poi permane qualche dubbio su un giocatore apparso leggermente in calo nell'ultima stagione. Perplessità su cui si interroga la Juve.– Le sirene del mercato arrivano anche a Torino. I bianconeri non perdono di vista i grandi giocatori. Dalla Spagna prendono sempre più corpo due suggestioni clamorose: La prima ipotesi riguarda: il portoghese di proprietà del Barcellona piace per la sua duttilità nell'adattarsi ad una difesa a tre o a quattro, ma non offre grandi garanzie di continuità nell'arco della stagione. La seconda idea è, tentato dall'opportunità di cambiare aria e magari di seguire Cristiano Ronaldo in bianconero dopo tanti anni al Real Madrid, anche se si tratterebbe di un terzino sinistro. I costi dell'operazione, però, lasciano qualche dubbio alla Juve, peraltro attenta a non disperdere importanti risorse in altre piste. I sogni Pogba e De Ligt restano più vivi che mai.