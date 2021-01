Un figlio di nome Gioiello Pirlo. In onore del tecnico. Un imprenditore di origini italiane in Canada ha deciso di chiamare così suo figlio per una promessa fatta a Pirlo. Quando? Durante l'esperienza dell'attuale tecnico biaconero al New York FC. Così Giancarlo Cusano ha scelto il nome del figlio e negli scorsi giorni l'ha comunicato sui social, spiegando: “Ti ho detto che avrei chiamato mio figlio come te, e tu mi hai risposto ‘Meglio Andrea’”.