'Juve, per Can e Mandzukic l'Europa è già finita', scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. E campeggia un titolo a caratteri enormi: 'No Champions'. Il CDS spega: 'La lista di Sarri: scelte dolorose dopo la permanenza di tutti i suoi big. Il croato già cerca un club per gennaio (occhio alla cina), Chiellini resta fuori per il lunko ko'.



Su Tuttosport, invece, spazio a Sarri: 'Stregato dalla Juve'. Sul mister, 'tutti i retroscena dei primi due mesi in bianconeri del tecnico. Conquistato dalla professionalità e dalla forza caratteriale del gruppo'.



