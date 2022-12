Caccia al nuovo direttore sportivo. Come racconta il Corriere dello Sport, le scelte future dipenderanno da Maurizio, direttore generale in carica dallo scorso 28 novembre e amministratore delegato indicato da Exor, ruolo che ricoprirà dal prossimo 18 gennaio (sarà nominato in sede di assemblea degli azionisti). Molto ruoterà attorno a lui, anche per il rifacimento dell'area sportiva.- Per il quotidiano, entro fine stagione si punterà ad affiancargli un direttore sportivo puro: tra i profili ritenuti più interessanti dalla proprietà, per il momento, c'è quello di Luis, attualmente consulente del Psg e da sempre particolarmente legato ad. Per capirci: se Max avesse accettato il Real invece di tornare alla Juve, Campos l'avrebbe accompagnato in zona Bernabeu. Se invece la permanenza di Scanavino dovesse durare più o meno un anno, alla Juve servirà un altro ad. Con il profilo di Beppe Marotta che rimane il primo della lista, l'alternativa risponderebbe al nome di quel Giovanni Carnevali che da tempo è accostato al club bianconero.