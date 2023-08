Mancano solo tre giorni all'esordio della Juve in campionato anche se le prime giornate sono sempre condizionate dal mercato che può cambiare in corsa gli scenari.reduce da una prima stagione in bianconero molto positiva. Se rimanesse alla Continassa infatti, nessuno sarebbe dispiaciuto, sicuramente non Allegri che lo ha utilizzato e spremuto per tutto l'anno passato. In un momento così però, chiunque riceva interessamenti deve essere considerato come possibile partente per l'offerta giusta, e il serbo non fa eccezione.La Juve l'ha pagato poco 13 milioni, motivo. Su Kostic ci sono, come riferisce Tuttosport, diverse squadre estere. In Premier occhio al Nottingham Forest mentre in Germania il club più interessato è il Wolfsburg. Sullo sfondo l'Arabia Saudita, la vera mina vagante di questo mercato. Un'offerta importante, se arrivasse davvero alla Continassa, sarebbe presa in considerazione a maggior ragione dopo il precampionato di Andrea Cambiaso, utilizzato sia a destra sia sulla sinistra. Quest'ultima è la fascia dove c'è più concorrenza, considerando anche Iling Junior. Ecco,Riflessioni in corso tra campo e mercato, che mai come ora si intrecciano.