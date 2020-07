Pochi secondi, che esprimono in poche parole tutta la gioia di Cristiano Ronaldo e Juan Cuadrado per lo scudetto vinto ieri sera, il nono consecutivo: circola oggi su Instagram un breve video dagli spogliatoi dell'Allianz Stadium in cui il portoghese e il colombiano urlano "Campioni, Siuuuu!". La parola campioni si fonde tra le lingue parlate da CR7 e Cuadrado. E poi, inconfondibile, il grido di esultanza di Ronaldo. Questo si aggiunge alla lunghissima lista di festeggiamenti e celebrazioni postati sui social dopo la decisiva Juventus-Sampdoria di ieri sera.