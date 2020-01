Sarà il duello dei duelli fino a fine stagione, Lazio permettendo. Che la corsa sia a due o a tre, poco cambia ora, perché solo Inter e Juventus possono giocarsi il "titolo" di campione d'inverno. Così, in caso di pareggio dei bianconeri e conseguente parità ristabilita in classifica, saranno però i nerazzurri a figurare davanti. "Ma lo scontro diretto?" diranno i più, a ragione. Non conta, almeno fino a che non si giochi anche il ritorno. Nel frattempo, infatti, conterà la differenza reti, con l'Inter favorita da un miglior attacco e da una miglior difesa: +24 contro +18 è il confronto attuale.