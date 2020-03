Adesso è ufficiale: dopo lo stop ai tifosi in Serie A e non solo, la Divisione Calcio Femminile ha ufficializzato con un provvedimento che le prossime gare si giocheranno a porte chiuse. Anche le Women dovranno, fino a nuova disposizione, disputare le le gare di Serie A, Serie B, Campionato Primavera e Coppa Italia senza i propri tifosi, proprio per evitare altri contagi per Coronavirus. Anche le ragazze di Guarino, quindi, a Vinovo non troveranno tifosi. Un momento delicato per tutto il movimento calcio, che speriamo possa risolversi in tempi brevi.