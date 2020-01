Il Team PES della Juventus torna in campo il 25 gennaio a Barcellona. Questo il programma della giornata:



13:15: Boavista vs Juventus

14:05: Monaco vs Nantes

14:55: Celtic Glasgow vs Manchester United

15:45: Barcellona vs Arsenal

16:35: Bayern Monaco vs Schalke 04



Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su:

www.youtube.com/officialpes

www.facebook.com/PES



Dopo le prime due giornate (quattro partite in tutto, due giocate con il Barcellona, due con lo Shalke) i bianconeri hanno 7 punti in classifica, frutto di due vittorie contro i tedeschi ed un pari contro il club catalano.



Questa la classifica dopo la seconda giornata:



Monaco 10 punti

Nantes 7

Juve 7

Man United 7

Bayern 7

Schalke 6

Barcellona 4

Boavista 4

Arsenal 3

Celtic 1