La Serie A, come sappiamo è ferma. Tutti sono in attesa che si prenda una decisione sulla stagione calcistica attuale. L''emergenza Coronavirus che ha fermato la serie A e non solo, rimane ancora una incognita e anche il calcio ne subisce le conseguenze. Come riportato dall' Ansa, il tutto spinge a scommettere già per la stagione 2020/21. Comanda ancora la Juventus, con un vantaggio ampio seguita da due Inter e Lazio, e dal Napoli. Secondo gli analisti Snai, infatti, l'ennesimo trionfo bianconero è quotato a 1,60. I nerazzurri sono fermi a 4,00, la Lazio a 7,50 e il Napoli a 10. In mancanza di attualità, gli scommettitori guardano avanti.