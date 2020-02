E' il giorno del derby d'Italia a Vinovo. La Juventus sfida l'Inter alle 12.30 sul campo Ale&Ricky che per l'occasione sarà tutto esaurito. Ilbianconero.com seguirà in diretta il match con la classica diretta testuale da Vinovo, mentre la partita sarà visibile per gli abbonati Sky Sport. Ci sono ben 20 punti di distacco in classifica tra bianconere e nerazzurre ma il derby d'Italia è sempre una partita sentitissima. La squadra di Guarino vorrà mantenere l'imbattibilità in campionato dopo 12 vittorie e due pareggi fino a questo punto della stagione.