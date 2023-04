"Buongiorno", verrebbe da dire a chi improvvisamente, ieri, intorno alle 18 e 15, si è svegliato equando la restituzione dei 15 punti alla Juventus mette in pericolo la posizione di tante grandi squadre. Prima di tutto, le milanesi, con Inter e Milan che si ritrovano rispettivamente seste e quinte in classifiche.Fino ad ora invece era tutto regolare vero? Squalificare una squadra a metà campionato non rendeva già il campionato falsato? No,. Certo che è assurdo tutto ciò, ovvio che il meccanismo della giustizia sportiva, come ha detto il ds della Roma, non funziona. Dirlo ora però è troppo facile e ipocrita."Non solo la Juventus è danneggiata, lo sono tutte", si è detto in queste ore. No, non è così.. Se il Milan nel girone di ritorno ha fatto solo 15 punti in 11 partite mentre l'Inter uno solo nelle ultime 5 gare e sono fuori dalla qualificazione in Champions, la responsabilità non ricade in questi fattori extra campo.Da mesi, Allegri, la squadra e noi tifosi, siamo sotto scacco della giustizia sportiva. E dopo la decisione di ieri, sarà così almeno fino alla fine del campionato. Quando magari ci sarà una nuova penalizzazione, il campionato finirà ma con un eventuale ricorso della Juve ancora in gioco. E a quel punto che si fa? Campionato falsato eh, buongiorno.