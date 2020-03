Maurizio Sarri sembra essere contrario all'eventuale stop del campionato. Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport dopo Juve-Inter: "Se c'è una categoria di persone che mi fa paura sono i tuttologi. Io faccio l'allenatore e la mia conoscenza è troppo limitata per avere un'idea precisa su cosa sia giusto fare. L'unica cosa che mi sono domandato oggi è se sia giusto togliere due ore di divertimento e svago alle persone chiuse in casa. La sensazione della paura quando giochi non ce l'hai, ma quanto sia grande questo rischio per noi non lo so".