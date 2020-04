C'è chi aspetta il ritorno e chi, invece, può già programmare la prossima stagione. I punti interrogativi che l'emergenza coronavirus ha portato nel mondo del calcio sono tantissimi, non solo per chi è ancora in attesa di capire quando e come si tornerà in campo, ma anche per chi, come tutto il settore giovanile (Primavera esclusa) si è trovato direttamente al 2020-21. Anche in questo caso, però, pendono tanti dubbi, perché ancora vien difficile immaginare oltre i prossimi giorni, figurarsi da qui a settembre. Così, con questa frattura interna, la Juventus si trova a dover convivere - come in una famiglia - con mille problemi. Dalla Scuola calcio all'U17, maschile e femminile, sono tanti i ragazzi che hanno dovuto chiudere anzitempo la stagione, mentre sono poche - appena quattro - le squadre che aspettano di tornare a giocare. In mezzo, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, soprattutto la questione diritti televisivi, che preme tanto alla prima squadra quanto alla Primavera.