Sandro Campagna, ct della nazionale italiana di pallanuoto e grande tifoso della Juve, ha detto la sua sul derby d'Italia durante la trasmissione di Rai Due Dribbling: "Sono sicuro che Antonio farà leva sugli aspetti motivazionali oltre che tattici. L'Inter avrà un impatto emotivo sicuramente superiore ma non in questa partita, perché la Juve sa come vincere queste partite. Sarà una partita stupenda, anche intensa, che si deciderà alla fine"