Tutti in attesa. Di capire e di avere informazioni. Roma e Juve, secondo Gazzetta, hanno già raccontato di non voler procedere alla campagna abbonamenti per la capienza limitata; anche il Sassuolo starebbe decidendo in tal senso, ma prima di settembre sarà dura definire una linea comune. Al momento ,infatti, sul fronte abbonamenti c'è tanta incertezza: Milan e Inter aspettano ad esempio le linee guida del Governo sui tempi e sulle modalità di riaperture. In una fase preliminare di analisi hanno identificato e studiato alcuni scenari a seconda di ciò che accadrà. Stessa storia per l'Atalanta, così come per la Lazio. Il Napoli non ha dato indicazioni, né la Fiorentina.