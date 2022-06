Le parole di Mauro Camoranesi a ilBianconero.com:



DE LIGT – “Un giocatore strepitoso, ha un futuro enorme, ha già dimostrato il suo valore. Non conosco giocatori che non hanno commesso errori. Lo vedo fuori dall’Italia, in altri campionati con più duelli individuali, lo vedo più in Premier che in Serie A. A me piace da morire”.