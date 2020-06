A Tuttosport, Camoranesi è stato chiaro: "Scudetto? Se dovessi fare un pronostico, direi Juventus ancora prima. L'uomo scudetto sarà Douglas Costa. Per caratteristiche fisiche e tecniche, soprattutto se riuscisse a trovare continuità, può essere determinante". E ancora: "La Juventus, prima dello stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, era in testa con merito perché ha dimostrato di essere la più forte. Adesso, in base a come andrà il finale, potrà arrivare prima o seconda, però non mi aspetto grandi sorprese. Se dovessi fare un pronostico, direi Juventus ancora prima. Perché i campioni restano campioni e chi li ha sarà sempre il favorito".