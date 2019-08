Mauro German Camoranesi, ex stella della Juventus e della nazionale italiana parla a radio Club 947, stazione radio argentina sia dei bianconeri che degli azzurri: “Noi del Mondiale 2006 abbiamo un gruppo Whatsapp. Non ci sono foto oscene o meme, nessuno disturba. Ci mandiamo gli auguri, è tutto molto tranquillo”.



MATERAZZI-ZIDANE – “Cosa gli disse? Qualcosa sulla sorella. Zidane era focoso. È amato da tutto il mondo, non ho potuto giocarci ma tutti lo adoravano. Grande tecnica, profilo, basso, gran lavoratore e vincente. Non era solo un grande calciatore”. CR7 – “La scorsa settimana sono andato a seguire un allenamento della Juve con i miei figli, è uscito dallo spogliatoio mezzo nudo con muscoli che non avevo mai visto nella mia vita. Mi conosce non per essere campione del mondo ma perché abbiamo giocato contro. Quando qualcuno smette di giocare si deforma un pò, a Cristiano non succede. Quando giocavamo contro in nazionale era molto veloce e faceva tanti doppi passi. Giocavamo sulla stessa fascia e dovevo seguirlo”.



MESSI – “Quando ho giocato contro Messi non riuscivo a prenderlo, neanche per fare fallo. Quel ‘nano’ era un crack. Ribery? Era uno di quelli che più mi complicava la vita, aveva tanta fantasia in spazi ristretti, voleva sempre la palla”.