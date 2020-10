Mauro German Camoranesi ha parlato a JTv: "Juve e Verona nel mio cuore. Da un anno a questa parte, il Verona è una squadra che propone un gioco con tantissimi duelli individuali. Come vuole l'allenatore, un po' come Gasperini suo modello, un po' come vuole il calcio di oggi.



JUVE - Non ho visto la partita di Kiev. Purtroppo è stato chiuso l'albergo dove soggiorno, sono rimasto dentro e senza i canali dove si vede la Champions League. Non ho ancora ben capito lo stile di gioco. ho visto una squadra che dipende molto da ciò che propone l'avversario e dai nomi in campo. Non si parla più di schemi, ma di nomi propri. Se vogliamo giocare con una squadra bella alta, che pressa e fa spettacolo bisogna avere determinati giocatori in tutte le zone, soprattutto perché bisogna essere veloci".