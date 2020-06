1









Prima giocatore, tra i più ben voluti nella storia recente della Juve, ora allenatore, in Slovenia. In mezzo, opinionista televisivo, in Italia, per Dazn. E al fianco di Mauro German Camoranesi, in giro per gli stadi d'Italia, c'era Diletta Leotta.



Su questo duetto e sui cori da stadio è stato interpellato da Tuttosport, così:



"Ci tolga una curiosità. Prima di tornare in panchina a gennaio, alla guida del Tabor Sezana, ha seguito il campionato italiano per Dazn. Negli stadi erano più i cori per Diletta Leotta che per un campione del mondo come lei... Avete mai scherzato su questa cosa?



«Certo. Ma io, se fossi stato sugli spalti, mi sarei comportato allo stesso modo (risata)»".