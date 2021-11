La Juventus sta correndo, anzi rincorrendo, dall'8° posto nella classifica di Serie A a 14 punti dalla vetta, per cercare di alimentare le ultime speranze di lotta al vertice. Ma quante possibilità ha la squadra di Allegri di colmare i distacchi e lottare per qualche obiettivo davvero importante? Mauro German Camoranesi, ospite dell'Osservatorio Romano, ha espresso un'idea piuttosto ottimistica: il campionato italiano non è più sugli stessi livelli di qualche anno fa...

Qui di seguito potete vedere il video-estratto dall'ospitata di Camoranesi a OR LIVE: