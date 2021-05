Mauro German Camoranesi è stato uno degli eroi che scese in Serie B con la Juventus dopo Calciopoli. E anche uno degli eroi azzurri che, quella stessa estate del 2006, con tutte le incertezze del caso sul futuro del club bianconero, vinse con la maglia dell'Italia i Mondiali tedeschi. Lui che era al centro delle polemiche per il suo essere oriundo argentino. Tanto che Camoranesi stesso, nella sua partecipazione di ieri a L'Osservatorio Romano, ci ha parlato del suo "sollievo" per aver legittimato con quel trionfo mondiale la sua presenza nella Nazionale italiana.