Campione del Mondo del 2006 nonché grande giocatore del passato della Juventus. Mauro German Camoranesi è stato ospite della puntata di lunedì de L’Osservatorio Romano, la video-striscia che vi racconta la Juve nei minimi dettagli, occasione in cui ha parlato dei ricordi dei suoi ex compagni: “Trezeguet e Del Piero? Ho ricordi solo positivi di loro, erano già famosi quando io ero piccolo. Trezeguet per me è un amico. Oggi sono felice sia un mio amico. Buffon? Immagino che continuerà perché sta bene”.