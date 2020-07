Esteban Cambiasso ha commentato a Sky Sport la corsa scudetto. Anche ipotizzando uno scenario particolarmente favorevole all'Inter in cui i nerazzurri battessero la Roma e la Juventus perdesse con la Lazio, questo è il pensiero dell'ex giocatore argentino: "Sì, l'Inter si porterebbe a -3 ma che sarebbe un -4 per gli scontri diretti. Per me la squadra di Conte pensa alla salute, a finire bene la stagione e concentrarsi al meglio sull'Europa League. Se trova una continuità diversa in campionato può arrivarci bene, ma è difficile pensare che la Juve perda tanti punti".