Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport della lotta scudetto, che vede impegnati i nerazzurri e la Juve: "Probabilmente all'interno della squadra sanno delle difficoltà. Potrebbero essere tre punti ma che sarebbero comunque quattro. Per me comunque l'Inter pensa alla salute, a finire bene la stagione e a provare a giocarsi le proprie carte per l'Europa League. Se trova una continuità diversa in campionato può arrivarci bene, poi è difficile pensare che la Juve possa perdere tanti punti".