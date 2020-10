Cristiano Ronaldo non ci sarà contro il Barcellona, il portoghese è ancora positivo al Covid ed è costretto a saltare la grande sfida con Messi. Brutta notizia per la Juventus, ma l'ex centrocampista Esteban Cambiasso prova a vedere il bicchiere mezzo pieno per i bianconeri: "E' vero che Ronaldo mancherà alla Juve e allo spettacolo, ma rigirando la situazione in positivo, la Juve ha la possibilità di far crescere ancora altri giocatori - ha detto a Sky Sport - Kulusevski, per esempio, ha la possibilità di poter decidere una partita contro il Barcellona. Sta dimostrando grandi cose anche in campionato, e ora può affacciarsi a queste grandi partite con più responsabilità, ma non quella maggiore che si ha durante le gare a eliminazione diretta. E questo può essere un punto di crescita per tutti i nuovi".