Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport della situazione di Ronaldo e Dybala in casa Juve: "Il rischio è che, da fuori, il privarsi di uno dei due migliori della rosa può essere visto come una resa. Deve essere forte la società: CR7 ha grande impatto quando lo prendi ma anche quando lo vendi. Penso alla mia Inter, quando andò via Ibrahimovic: in situazioni così deve essere forte la comunicazione del club".