Esteban Cambiasso, ex giocatore dell'Inter (con la quale ha vinto il Triplete nel 2010), in qualità di opinionista negli studi di Sky Sport per la Champions League ha così parlato di Andrea Pirlo: "Pirlo era il calciatore che vedeva meglio i passaggi nello spazio, il migliore al mondo. Ma se non avesse avuto giocatori come Lichtsteiner alla Juve o Cafù al Milan, avrebbe fatto fatica". Un riferimento agli schemi consolidati con palle a tagliar fuori la difesa avversaria, perfette a premiare l'inserimento del prezioso terzino-locomotiva di turno.